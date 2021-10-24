عبد الباري عطوان: لا يجب على تونس أن تثق في دول الخليج لأنها لا تملك قرارها

أكد الصحفي والكاتب الفلسطيني عبد الباري عطوان، الأحد، أثناء استضافته في برنامج "جاوب حمزة" على اذاعة موزاييك ، أن الجزائر تعتبر حليفاً قوياً وتاريخياً لتونس، إضافةً إلى سوريا والعراق ولبنان، وفق تقديره.وتابع:" لا بد من تحالف تونسي جزائري يقوم على دعم فلسطين".كما شدد على أنه لا يجب على تونس أن تثق في دول الخليج لأنها لا تملك قرارها ويقع تسييرها من قبل أمريكا التي عادةً ما تخون حلفاءها، حسب قوله.وفي سياق آخر، أوضح عطوان أن ما أقدم عليه الرئيس التونسي قيس سعيد ليس انقلاباً بل هو تصحيح مسار، قائلاً إنه جاء نتيجة لتدهور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للشعب التونسي طيلة السنوات الماضية.وأضاف:" قالوا انو قيس سعيد قام بانقلاب فقلت كيف لرجل جامعي، لا يملك حزباً و لا ميليشيا و ليس بثري أن يقوم بانقلاب.. يا جماعة صلوا عالنبي..".وأوضح عطوان أن حالة العزلة الدولية التي يمكن أن يعيشها الرئيس التونسي قيس سعيد جاءت ثمناً لإصراره على السيادة الوطنية ودعمه لإرادة الشعب التونسي.وأضاف:" لو كان قيس سعيد معزولا ديبلوماسيا فذلك ثمن السيادة والتجاوب مع الشعب، والعزلة تكون في عزلك من قبل شعبك شعبك.. ليس في العالم".وأردف:" السيادة و الكرامة قبل الخبز وأكبر مثال هو قطاع غزة، ناس محاصرون من سنين.. قطعوا عليهم الغاز و كل مقومات الحياة.. و مع ذلك صواريخهم منعت دبابات الميركافا من التقدم أمتار في غزة".وفي سياق متصل، شدد عطوان ظن الشعب التونسي لا يمكن أن يقبل بالتطبيع، عكس ما يتم التروج له مؤخراً في الخارج.