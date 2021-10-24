محفوظ يدعو إلى إنهاء الحالة الإستثنائية في أجل أقصاه فيفري القادم

Publié le Dimanche 24 Octobre 2021 - 09:37قراءة: 0 د, 24 ث
دعا أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، في تدوينة على صفحته على فايسبوك، إلى إنهاء الحالة الإستثنائية في أجل أقصاه فيفري القادم.

وكتب محفوظ:

''1- مع 25 جويلية 2021.
2- مع دولة القانون والمؤسسات.
3- مع تعديل النظام السياسي.
4- مع الأحزاب السياسية والجمعيات.
5- مع الانتخابات الحرة والمباشرة والنزيهة.
6- مع طريقة الاقتراع بالأغلبية في دورتين لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
7- مع إنهاء حالة الإستثناء بعد القيام بالإصلاحات الضرورية وفي أجل أقصاه شهر فيفري 2022.''



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