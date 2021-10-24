محفوظ يدعو إلى إنهاء الحالة الإستثنائية في أجل أقصاه فيفري القادم

دعا أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، في تدوينة على صفحته على فايسبوك، إلى إنهاء الحالة الإستثنائية في أجل أقصاه فيفري القادم.
وكتب محفوظ:
''1- مع 25 جويلية 2021.
2- مع دولة القانون والمؤسسات.
3- مع تعديل النظام السياسي.
4- مع الأحزاب السياسية والجمعيات.
5- مع الانتخابات الحرة والمباشرة والنزيهة.
6- مع طريقة الاقتراع بالأغلبية في دورتين لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
7- مع إنهاء حالة الإستثناء بعد القيام بالإصلاحات الضرورية وفي أجل أقصاه شهر فيفري 2022.''
وكتب محفوظ:
''1- مع 25 جويلية 2021.
2- مع دولة القانون والمؤسسات.
3- مع تعديل النظام السياسي.
4- مع الأحزاب السياسية والجمعيات.
5- مع الانتخابات الحرة والمباشرة والنزيهة.
6- مع طريقة الاقتراع بالأغلبية في دورتين لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
7- مع إنهاء حالة الإستثناء بعد القيام بالإصلاحات الضرورية وفي أجل أقصاه شهر فيفري 2022.''
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