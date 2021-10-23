ملف فساد بمندوبية الشباب والرياضة بسيدي بوزيد :بطاقات ايداع بالسجن في حق هؤلاء

مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي
Publié le Samedi 23 Octobre 2021 - 21:33قراءة: 0 د, 33 ث
متابعة لملف الفساد المالي والاداري بمندوبية الشباب والرياضة بسيدي بوزيد افادنا مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي يوم السبت ان القاضي المتعهد بملف للفساد المتعلق بمندوبية الشباب و الرياضة قرر اليوم اصدار 4 بطاقات إيداع بشأن رئيسي مصلحة و مهندس و مندوب سابق للشباب و الرياضة و ابقاء بقية المتهمين بحالة سراح على ذمة الابحاث.
وافاد مساعد وكيل الجمهورية ان الابحاث متواصلة بخصوص الملف .

وللتذكير فان المتهمون يواجهون تهم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص و الأملاك و الاستيلاء على أموال عمومية و استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او الاضرار بالإدارة و التدليس و مسك و استعمال مدلس .

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