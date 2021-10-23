أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم، بيانا إستنكرت فيه حادثة الاعتداء على رئيس النجم الساحلي ماهر القروي خلال مباراة فريقه ضد الجيش الرواندي اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، في إطار كأس رابطة الأبطال الإفريقية بملعب بن جنات بالمنستير، وفي ما يلي نص البيان:
الجامعة تستنكر إعتداء الأمن على رئيس النجم الساحلي
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