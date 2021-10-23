الجامعة تستنكر إعتداء الأمن على رئيس النجم الساحلي

'على إثر الاعتداء الذي تعرض له مساء هذا اليوم رئيس النجم الرياضي الساحلي السيد ماهر القروي خلال مباراة النجم في إطار تصفيات رابطة الأبطال الافريقية ، تعبر الجامعة التونسية لكرة القدم عن تضامنها الكامل مع السيد ماهر القروي الذي يمثل العائلة الموسعة للنجم الرياضي الساحلي و باعتباره أيضا أحد أفراد أسرة كرة القدم الموسعة ، كما تعبر الجامعة عن استنكارها الشديد لهذا الإعتداء الغريب وغير المعقول بتاتا ، وندعو الجهات المسؤولة إلى التدخل قصد اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة ، مع ضرورة رد الإعتبار للسيد ماهر القروي و للعائلة الموسعة للنجم الرياضي الساحلي و لعائلة كرة القدم التونسية'.

أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم، بيانا إستنكرت فيه حادثة الاعتداء على رئيس النجم الساحلي ماهر القروي خلال مباراة فريقه ضد الجيش الرواندي اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، في إطار كأس رابطة الأبطال الإفريقية بملعب بن جنات بالمنستير، وفي ما يلي نص البيان: