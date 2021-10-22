وزير الشؤون الاجتماعية يؤدي أول زيارة فجئية ويعاين جملة من الخروقات

أدى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ليلة الخميس 21 أكتوبر 2021 زيارة لمركز الإحاطة و التوجيه الاجتماعي بتونس و مركز رعاية الأطفال بالزهروني.وتعرف الوزير على حجم الاخلالات في المركز حيث وجد عددا من التونسيين والأفارقة الذين يعيشون في ظروف سيئة.وتحدث عدد من الموظفين مع الوزير عن الخروقات داخل المركز من قبل رئيسه.أولا: إيقاف مدير مركز الإحاطة و التوجيه الاجتماعي بتونس عن العمل و فتح تحقيق في حقّه لدى التفقدية العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية مع الغلق المؤقت للمركز بداية من يوم الإثنين 25 أكتوبر 2021.ثانيا: تأمين إقامة منظوري المركز في مراكز أخرى مؤقتا، إلى حين إعادة تهيئته بما يستجيب لظروف الإقامة و الرعاية و حفظ الكرامة.ثالثا: مزيد تدعيم مركز رعاية الأطفال بالزهروني.رابعا: دعوة جميع القائمين على مراكز الرعاية و الإحاطة التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى تفعيل المراقبة اللازمة و الحرص على حفظ كرامة المقيمين داخل مراكز الرعاية و الإحاطة الاجتماعية.