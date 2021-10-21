أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف سامي الغابي بمهام والي بولاية قفصة.
رئيس الجمهورية ينهي مهام والي قفصة
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الخميس 21 أكتوبر 2021 | 15 ربيع الأول 1443
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