رئيس الجمهورية ينهي مهام والي قفصة

Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 - 18:16قراءة: 0 د, 6 ث
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف سامي الغابي بمهام والي بولاية قفصة.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 234664

Goldabdo  (Tunisia)  |Jeudi 21 Octobre 2021 à 20h 12m |           
تونس ولات لا والي ولا تالي.



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