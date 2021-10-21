سامية عبو لرئيس الجمهورية: من الأخطر راشد الغنوشي والبحيري أم شوقي الطبيب

Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 - 17:30قراءة: 0 د, 25 ث
قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في حوار عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" اليوم الخميس انها استغربت عدم مواجهة الرئيس قيس سعيد لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وتتبع أشخاص مثل المحامي شوقي الطبيب.

وأضافت سامية عبو " لماذا لا يتم التثبت في أموال وثروات أشخاص مثل رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي" متابعة " الغنوشي لم يشتغل سوى سنة كرئيس برلمان وكون ثورة كبيرة".

وتسائلت عبو موجهة كلامها للرئيس "من الأخطر راشد الغنوشي أم شوقي الطبيب".



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234662



En continu

Toutes les news

الخميس 21 أكتوبر 2021 | 15 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:03 17:37 15:10 12:11 06:32 05:06
Babnet
27°
Babnet28°Babnet% 44:الرطــوبة
تونــسBabnet18°
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-1828°-2026°-2221°-1921°-18
  • Avoirs en devises
    21654,2

  • (20 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,29128 DT        1$ =2,82708 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 oct)   1869,0 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن