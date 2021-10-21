سامية عبو لرئيس الجمهورية: من الأخطر راشد الغنوشي والبحيري أم شوقي الطبيب

قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في حوار عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" اليوم الخميس انها استغربت عدم مواجهة الرئيس قيس سعيد لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وتتبع أشخاص مثل المحامي شوقي الطبيب.وأضافت سامية عبو " لماذا لا يتم التثبت في أموال وثروات أشخاص مثل رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي" متابعة " الغنوشي لم يشتغل سوى سنة كرئيس برلمان وكون ثورة كبيرة".وتسائلت عبو موجهة كلامها للرئيس "من الأخطر راشد الغنوشي أم شوقي الطبيب".