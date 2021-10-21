"تحيا تونس" ينفي إصدار مذكرة جلب بحق رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد

Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 - 16:19قراءة: 0 د, 32 ث
نفى حزب "تحيا تونس" أن يكون القضاء التونسي أصدر "بطاقة جلب" بحق رئيس الوزراء التونسي السابق يوسف الشاهد.

ونقلت إذاعة "موزاييك" عن مصدر رسمي من الحزب الذي يرأسه الشاهد، نفيه لما يروج من أخبار حول صدور بطاقة جلب في حق الشاهد أو وجوده خارج تونس.

وقال المصد إن "كل ما يروج هي أخبار لا أساس لها من الصحة".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت معلومات تقول إن المحكمة الابتدائية في سوسة أصدرت بطاقة الجلب، للتحقيق مع الشاهد بتهم تتعلق بتبييض الأموال والابتزاز.

يذكر أن محكمة تونسية أمرت قبل أيام بحبس النائب عن "تحيا تونس" مهدي بن غربية وهو رجل أعمال ووزير سابق، بتهمة ضلوعه في التهرب الضريبي وغسل الأموال.

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