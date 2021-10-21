المحامون يحتجون تضامنا مع سيف الدين مخلوف ويحمّلون رئيس الجمهورية مسؤولية سلامته الجسدية

نفّذ الخميس 21 أكتوبر عدد من المحامين، وقفة احتجاجية ببهو المحكمة الابتدائية بتونس تنديدا بمحاكمة زميلهم سيف الدين مخلوف امام القضاء العسكري.



ورفع المحامون عديد الشعارات المطالبة بالحرية لسيف الدين مخلوف والرافضة لمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري ولعسكرة القضاء.



وحمل المحامون رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية السلامة الجسدية لسيف الدين مخلوف خاصة بعد تدهور حالته الصحية بسبب دخوله في اضراب جوع...



