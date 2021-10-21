المحامون يحتجون تضامنا مع سيف الدين مخلوف ويحمّلون رئيس الجمهورية مسؤولية سلامته الجسدية

Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 - 12:18قراءة: 0 د, 18 ث
نفّذ الخميس 21 أكتوبر عدد من المحامين، وقفة احتجاجية ببهو المحكمة الابتدائية بتونس تنديدا بمحاكمة زميلهم سيف الدين مخلوف امام القضاء العسكري.

ورفع المحامون عديد الشعارات المطالبة بالحرية لسيف الدين مخلوف والرافضة لمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري ولعسكرة القضاء.

وحمل المحامون رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية السلامة الجسدية لسيف الدين مخلوف خاصة بعد تدهور حالته الصحية بسبب دخوله في اضراب جوع...

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 234635

Charles  ()  |Jeudi 21 Octobre 2021 à 13h 00m |           
De toute façon
touts les avocats en Tunisie sont des suceurs de sans des pauvres
pas un qui remonte l autre
ils protestent pour éviter leurs tour et s blanchir

Bensa94  (France)  |Jeudi 21 Octobre 2021 à 12h 34m |           
Dans tous les cas il sera jugé et emprisonné, soit devant un tribunal miliaire ou civil, car il a commis beaucoup d'infractions à la loi.
il doit être jugé comme tout le monde



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