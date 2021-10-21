بسيس: بيان وزارة الشؤون الاجتماعية بشان هاجر بوهلال تزليطة اتصالية

Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 - 09:19قراءة: 0 د, 29 ث
قال الإعلامي برهان بسيس في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" ان بيان وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلق بالوضع الصحي للنائبة هاجر بوهلال " تزليطة اتصالية".

وأضاف برهان بسيس " من المؤكد أن الرئيس كان سيتدخل لتمكين النائبة من حقها في العلاج ولا نعرف سبب بعض الكلمات والألفاظ في بيان وزارة الشؤون الاجتماعية من قبيل " المنة والصدقة من الرئيس".
وتابع بسيس " كما أن الحديث عن الخلافات السياسية في بيان وزارة الشؤون الاجتماعية غير مقبول بالمرة ومؤشر خطير لان الأمر انساني".


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