بسيس: بيان وزارة الشؤون الاجتماعية بشان هاجر بوهلال تزليطة اتصالية

قال الإعلامي برهان بسيس في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" ان بيان وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلق بالوضع الصحي للنائبة هاجر بوهلال " تزليطة اتصالية".وأضاف برهان بسيس " من المؤكد أن الرئيس كان سيتدخل لتمكين النائبة من حقها في العلاج ولا نعرف سبب بعض الكلمات والألفاظ في بيان وزارة الشؤون الاجتماعية من قبيل " المنة والصدقة من الرئيس".وتابع بسيس " كما أن الحديث عن الخلافات السياسية في بيان وزارة الشؤون الاجتماعية غير مقبول بالمرة ومؤشر خطير لان الأمر انساني".