سمير الشفي: منصف المرزوقي ورضوان المصمودي بيّوعه

أكد الأربعاء 20 أكتوبر، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي أن المنظمة الشغيلة لا يمكن أن نقبل من أي جهة كانت ان تُملي على تونس ارادتها.وقال سمير الشفي في برنامج حواري على راديو الديوان " من يستقوى على بلاده ويستجير بالأجنبي من اجل التدخل في بلاده وفرض الوصاية واملاء شروط عليها فهو "بيوع" ومن ضمنهم منصف المرزوقي".وتابع سمير الشفي" رضوان المصمودي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة وصل به الامر إلى الطلب من الإدارة الامريكية في أوج جائحة كورونا قطع المساعدات والتلاقيح عن تونس كعقابّ"، متسائلا هنا فماذا يسمى ذلك؟