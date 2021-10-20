سعيّد يؤكدّ لأمين عام الجامعة العربية "رفض تونس كل أشكال الوصاية أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التربّص بمصالحها"

Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 - 13:37قراءة: 0 د, 48 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والوفد المرافق له.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية , توجّه رئيس الدولة بالشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية على مواقفه الداعمة لتونس في هذا الظرف التاريخي الذي تمرّ به، ونوّه بدور الجامعة في الانتصار لمبادئ الدولة الوطنية بما يُسهم في المحافظة على سيادة الدول العربية ويُعزّز وحدتها ويُرسّخ الأمن والاستقرار فيها.

كما شدّد رئيس الجمهورية على انفتاح تونس على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كنف الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ورفضها لكل أشكال الوصاية أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التربّص بمصالحها. وذكّر، أيضا، بتشبّثه بمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات وضمان حقوق الإنسان.

ومن جانبه، جدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية الإعراب عن ثقته في المسار الديمقراطي في بلادنا وفي وجاهة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها، متمنيّا للقيادة التونسية النجاح في معركة بناء دولة وطنية قوية تلبي إرادة الشعب التونسي وتُحقق تطلّعاته نحو الاستقرار والنماء.




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