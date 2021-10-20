التحقيقات الايطالية تتوصل الي اكتشاف تورط تنظيمات إجرامية في تصدير النفايات الممنوعة الي تونس بتواطئ من مسؤولين في الادارات التونسية‎‎

Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 - 13:32قراءة: 0 د, 23 ث
نشر الاربعاء 20 أكتوبر، النائب مجدي المرباعي وثيقة تتعلق بما توصلت اليه التحقيقات الايطالبة بخصوص ملف تصدير النفايات الممنوعة الي تونس.
وأفاد الكرباعي بأن التحقيقات كشفت تورط عصابات ندارنغيتا الايطالية في تصدير النفايات الممنوعة الي تونس وذلك بتواطئ من مسؤولين في الادارات التونسية.

وحسب ما جاء في الوثيقة المنشورة فان السلطات الايطالية اتضح لها "وجود تنظيمات إجرامية مهيكلة ومتنوعة، ويبدو أن لها فروعا في الإدارات العامة للبلد الذي أرسلت له النفايات" وذلك في اشارة الي تونس.



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 234571

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 20 Octobre 2021 à 17h 31m |           
من يشم رائحة وهو يقرأ فهي رائحته هو ان كانت طيبة او كريهة
وباب نات بريئة تبث اخبارا وتقدم معلومات ولا تبث روائح
وخلافا لما قيل فالخبر جديد ومهم وهناك من يؤذيه نشره ويريد كتمه

Weldelcorniche  (Cameroon)  |Mercredi 20 Octobre 2021 à 16h 17m |           
Dites moi SVP...cet article apporte quoi de neuf mais on sait tous qu'il y a une implication à haut échelle chez nos chers responsables...Babnet 3maltou riha

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 20 Octobre 2021 à 13h 41m |           
....Avec des associations criminelles , structurés et organisées du pays d'origine et se trouvant dans quelques directions générales....C'est une certitude, car les italiens ou n'importe qui ne peuvent pas jeter tous ces déchets sans l'aide de tunisiens !



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 | 14 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:05 17:38 15:10 12:11 06:31 05:05
Babnet
23°
Babnet25°Babnet% 64:الرطــوبة
تونــسBabnet17°
4.63 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1728°-1826°-2025°-2020°-18
  • Avoirs en devises
    21581,1

  • (19 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,28765 DT        1$ =2,83291 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 oct)   2028,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن