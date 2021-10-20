التحقيقات الايطالية تتوصل الي اكتشاف تورط تنظيمات إجرامية في تصدير النفايات الممنوعة الي تونس بتواطئ من مسؤولين في الادارات التونسية‎‎

نشر الاربعاء 20 أكتوبر، النائب مجدي المرباعي وثيقة تتعلق بما توصلت اليه التحقيقات الايطالبة بخصوص ملف تصدير النفايات الممنوعة الي تونس.وأفاد الكرباعي بأن التحقيقات كشفت تورط عصابات ندارنغيتا الايطالية في تصدير النفايات الممنوعة الي تونس وذلك بتواطئ من مسؤولين في الادارات التونسية.وحسب ما جاء في الوثيقة المنشورة فان السلطات الايطالية اتضح لها "وجود تنظيمات إجرامية مهيكلة ومتنوعة، ويبدو أن لها فروعا في الإدارات العامة للبلد الذي أرسلت له النفايات" وذلك في اشارة الي تونس.