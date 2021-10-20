بثينة بن كريديس: حوار رئيس الجمهورية مع الشباب لن يكون تقليديا

Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 - 09:28قراءة: 0 د, 54 ث
أكدت العضوة في الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية بثينة بن كريديس، أن "حوار رئيس الدولة مع الشباب لن يكون تقليديا".

وكشفت في تصريح لماتينال اذاعة شمس آف آم، عن إمكانية إستعمال التكنولوجيا الحديثة في هذا الحوار، مضيفة أنه لن يكون في مكان محدد في قصر قرطاج أو احد النزل، وفق تعبيرها.

وأفادت بن كريديس أن الحوار "سيكون حول مسائل فيصلية وتحديات كبرى إقتصادية وإجتماعية وسيتم طرح التصورات والحلول".

وشددت بثينة بن كريديس التأكيد على أن" اول الخطوات نحو حل كافة المشاكل المطروحة تتم بالإستقرار السياسي وتأسيس مؤسسات دستورية فاعلية في الدولة".

وأقرت أن الحوار قريب جدا وأسسه موجودة والتصورات والحلول موجودة، حسب قولها.

رئيس الجمهورية لم يفوض أعضاء الحملة التفسيرية بصفة رسمية

و أقرت بن كريديس، ان رئيس الدولة لم يفوض أعضاء الحملة بصفة رسمية وانما هم يتبنون الفكرة ولا يوجد رفض لذلك، وفق تعبيرها.

وقالت إن التعبير عن الرأي وعن الفكر وتبني رؤية معينة يندرج ضمن الحريات.

وأفادت بن كريديس أن أي قرارات لرئيس الجمهورية لن تمر دون إستفتاء ودون موافقة الشعب.

وأكدت المتحدثة أن القانون الإنتخابي دفع الأحزاب للتغول، وفق تعبيرها.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 234553

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 20 Octobre 2021 à 10h 27m |           
تقول ان "حوار رئيس الجمهورية مع الشباب لن يكون تقليديا"
بالطبع، لأنه لن يكون حوارا بل دروسا تلقى عن بعد
على شباب مراهق في السياسة والحياة يتفاعل معها ايجابيا للنجاح في االمناظرات
أما "التعبير عن الرأي وعن الفكر وتبني رؤية معينة يندرج ضمن الحريات"
وهي الحريات التي نشاهدها ونسمع عنها تمتع بها العياري والعلوي ومخلوف وأخيرا المرزوقي
لا أخشى على تونس من الفقر
لكن كل خوفي من الضباب

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Mercredi 20 Octobre 2021 à 10h 22m |           
هل سيكون مثل حوار السيسي مثلا؟



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