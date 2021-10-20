لسعد اليعقوبي: 300 أستاذ تربية بدنية يتقاضون أجورا وهم لا يعملون

قال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أن هناك حوالي 300 أستاذ تربية بدنية يتقاضون رواتب رغم عدم مباشرتهم للعمل.وأضاف اليعقوبي في تصريح لقناة التاسعة أنّ جامعة التعليم الثانوي كانت قد أعلمت وزارة الشباب والرياضة منذ مدّة طويلة بهذا الملف إلا أنّها لم تجد آذانا صاغية.وقال اليعقوبي أنّ من بين هؤلاء الأساتذة من يشتغلون في تدريب فرق النخبة ويتحصّلون على 40 و50 ألف دينارا شهريا ورغم ذلك مازالوا يتحصلون على أجر أستاذ ويحرمون زملاء لهم من العمل.