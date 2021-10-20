لسعد اليعقوبي: 300 أستاذ تربية بدنية يتقاضون أجورا وهم لا يعملون

Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 - 09:14قراءة: 0 د, 27 ث
قال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أن هناك حوالي 300 أستاذ تربية بدنية يتقاضون رواتب رغم عدم مباشرتهم للعمل.

وأضاف اليعقوبي في تصريح لقناة التاسعة أنّ جامعة التعليم الثانوي كانت قد أعلمت وزارة الشباب والرياضة منذ مدّة طويلة بهذا الملف إلا أنّها لم تجد آذانا صاغية.

وقال اليعقوبي أنّ من بين هؤلاء الأساتذة من يشتغلون في تدريب فرق النخبة ويتحصّلون على 40 و50 ألف دينارا شهريا ورغم ذلك مازالوا يتحصلون على أجر أستاذ ويحرمون زملاء لهم من العمل.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 234552

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 20 Octobre 2021 à 10h 27m |           
Ceci n'est qu'un exemple . Il faudrait voir ce qui se passe au sein des autres ministères et entreprises publiques. Il n'y a pas une grande différence ...C'est toujours '' rizg el bilik'' !!!



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