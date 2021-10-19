الكونغرس الأميركي يضع شروطا لمواصلة صرف مساعدات الدعم والتمويل العسكري لتونس

طالبت اللجنة بتقرير للتثبت حول مدى

- مشاركة أو مساندة الجيش التونسي من عدمه لتراجع الديمقراطية في تونس

- تعويل الحكومة التونسية على الجيش لدعم اجراءات استبدادية

- مصداقية الخطوات التي اتخذتها الحكومة التونسية لإعادة النظام الدستوري وحوكمة ديمقراطية، مع ضمان حرية التعبير والمنظمات والصحافة وحقوق أعضاء الأحزاب السياسية.