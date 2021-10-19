الكونغرس الأميركي يضع شروطا لمواصلة صرف مساعدات الدعم والتمويل العسكري لتونس

Publié le Mardi 19 Octobre 2021 - 18:09قراءة: 0 د, 59 ث
وضعت لجنة الاعتمادات بالكونغرس الأميركي شرطا محددا مقابل موافقتها على تمويل يخصص عادة للجيش التونسي التي تندرج ضمن سياسة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة.

ووفق ما جاء في تقرير (ص196 ، 197) في اطار الاعداد للميزانية الفيدرالية للسنة الجبائية التي تنتهي 30 سبتمبر 2022 ، فقد طالبت اللجنة بتقرير للتثبت حول مدى:

- مشاركة أو مساندة الجيش التونسي من عدمه لتراجع الديمقراطية في تونس

- تعويل الحكومة التونسية على الجيش لدعم اجراءات استبدادية

- مصداقية الخطوات التي اتخذتها الحكومة التونسية لإعادة النظام الدستوري وحوكمة ديمقراطية، مع ضمان حرية التعبير والمنظمات والصحافة وحقوق أعضاء الأحزاب السياسية.

وقد تم وضع أجل بـ 45 يوما لاعداد هذا التقرير وتكليف وزارة الخارجية الأميركية باعداد التقرير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رسمية مقرّرة تؤديها نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان الى تونس بداية من يوم الأربعاء وعلى امتداد يومين.

ووفق متخصّص في الشؤون الشرق أوسطية ومدير مؤسسة "بوماد"، ساث بيندر، في تغريدة على "تويتر"، فإن هذا القرار يشير الى أن الكونغرس لم يحدد بعد قيمة التمويل ولا يعني ذلك عدم موافقته على تمويل الجيش التونسي، مرجحا تمرير محتمل لمشروع قانون نهائي بحسب تطورات محتملة.




Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 234549

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mercredi 20 Octobre 2021 à 08h 58m |           
En lisant la declaration de Seth Binder "the Senate's bill does not include a hard earmark for aid like it has in recent years....
On comprend que le Senat US n'a formulé qu'un amical rappel de routine.

Sarramba  (Russian Federation)  |Mercredi 20 Octobre 2021 à 08h 54m |           
@Volcano
أخي الكريم، "تم الجز" ؟؟؟ تساوي "غلطوني" ؟؟؟
أراها طوعا ومكيدة ؟؟؟ والسؤال الوجيه : كيف عاقل يتبع ويدافع ويناصر مثل ذاك المعتوه الذي مكانه الطبيعي مستشفى الرازي ؟؟؟
أما الآن لقد أصبحت مجرد مليشيات الحشد الشعبي الـ مـ جـ و سـ ي، مثلها مثل الالبوليس الذي لا يستحق أن نسميه بالأمن الوطني" رحمة الله عليهما . ولا حول ولا قوة الا بالله

Sarramba  (Russian Federation)  |Mercredi 20 Octobre 2021 à 08h 45m |           
لتذكير ولمن لا يعلم: في 2014 فقط، أعطت أمريكا للجيش التونسي 1 مليار دولار، وهذا بتصريح من قائد الأفريكوم
ثم جيش الأفريكوم يراقد ويحرس ويدافع عمليا، على الحدود التونسية وخاصة الحدود مع الشقيقة ليبيا لحمايتنا من كل تسلل عدواني، وقتَلَ الكثيرين
ولست من أنصار أمريكا وأكرهها كرها جمّا... لكن الحق يقال، والاعتراف بالحق فضيلة

Volcano  (Tunisia)  |Mercredi 20 Octobre 2021 à 08h 19m |           

للاسف تم الزج بالمؤسسة العسكرية في مستنقع السياسة ويا ليت الجيش بقي على نفس الصورة ناصعة البياض التي كان عليها و لكن .....
المؤسسة العسكرية هي مؤسسة من مؤسسات الدولة ولا يحق لها التصدي لسلطة تشريعية قائمة ووضع الدبابات دعما لاي مغامرة للتفرد بالحكم في تونس



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