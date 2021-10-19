الطبوبي: الدولة ليست لعبة.. وعلى سعيّد تجميع الفُرقاء لإيجاد مُخرجات تونسية تونسية

قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إنه على رئيس الجمهورية قيس سعيّد تجميع الفرقاء السياسيين والقوى المدنية لإيجاد مُخرجات تونسية تونسية حقيقية.و في تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، أضاف الطبوبي،، الوضع السياسي في تونس يجب أن لا يتوقف في 25 جويلية وفق تعبيره.وتابع الطبوبي أن الدولة ليست لعبة وعامل الزمن مهم جدا وشدد على أن الدولة لها أسرارها والحوارات لها ضوابطها ومن الضروري البحث في كيفية إخراج البلاد من الوضعية الراهنة في أقرب الآجال.هذا ونبّه أمين عام المنظمة الشغيلة من أنه في حال فقد الشعب الثقة في كل الأطراف والمكونات ستصبح الدولة في خطر.