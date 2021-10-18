عبد الكريم الأسود: البنك المركزي لم يقم بطباعة الأوراق المالية

Publié le Lundi 18 Octobre 2021 - 22:27قراءة: 0 د, 39 ث
أكد مدير التمويل والدفعات الخارجية بالبنك المركزي عبد الكريم الأسود، الإثنين، في تصريح لقناة التاسعة، ان البنك المركزي لم يقم مطلقا بطباعة الأوراق المالية خلال سنة 2021... مؤكدا ان البنك تدخل السنة الماضية لضخ 2.8 مليار د وأن هذه العملية تضر الاقتصاد
مشيرا في المقابل الى ان البنك منفتح على إعادة دراسة مسالة تغيير العملة رغم عدم فاعليتها و تكلفتها الباهظة وفق تعبيره.

التوجه إلى نادي باريس غير مطروح بالمرّة

وأكد عبد الكريم لسود، ان فرضية التوجه إلى نادي باريس غير مطروحة.

وأوضح لسود، ان الاحتياطي العملة الأجنبية يكفي لتغطية احتياجات من تغطية 2021.

في المقابل، شدد لسود ان الوضعية الاقتصادية في تونس صعبة جدا تتطلب تدخل بعض الأطراف هم الحكومة والبنك المركزي والمنظمات الوطنية لانقاذ الملف الاقتصادي وتعبية موارد الدولة للسنة القادمة.



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