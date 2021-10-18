مدير التمويل بالبنك المركزي: أجور شهر أكتوبر متوفرة و يجري العمل على توفير أجور نوفمبر و ديسمبر

كشف عبد الكريم لسود، المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي التونسي، اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021، انه لا مجال للخوف على الأجور.وبيّن لسود، خلال حضوره في برنامج رونديفو9 على التاسعة، أن "أجور الشهر الحالي (أكتوبر) متوفرة، وبالنسبة للشهرين المقبلين فإنه يجري العمل على توفيرها".واعتبر المسؤول ذاته ان تخفيض ترقيم تونس من قبل وكالات التصنيف الائتماني و أخرها موديز سيجعل من مسالة الخروج على الأسواق المالية الخارجية للاقتراض امرأ صعبا للغاية و بنسب فائدة مرتفعة جدا قائلا إن الأسواق العالمية تسعر المخاطر التونسية بهامش يقدر ب 15 بالمائة لسنتين اثنين.