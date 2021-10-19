وزير الدولة الألماني للخارجية Niels Annen يزور تونس لإجراء محادثات سياسية

أعلنت سفارة ألمانيا بتونس، يوم أمس الإثنين أن وزير الدولة للشؤون الخارجية نيلس أنين ''Niels Annen''، يؤدي خلال الأيام المقبلة زيارة رسمية إلى تونس.



وأوضحت السفارة، أن ''نيلس أنين'' سيجري محادثات سياسية ويلتقي بممثلين عن حكومة نجلاء بودن والمجتمع المدني التونسي، بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية.



وإثر الزيارة إلى تونس، سيتحول وزير الدولة الألماني إلى الجزائر وليبيا.



