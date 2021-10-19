وزير الدولة الألماني للخارجية Niels Annen يزور تونس لإجراء محادثات سياسية

Publié le Mardi 19 Octobre 2021 - 07:32قراءة: 0 د, 17 ث
أعلنت سفارة ألمانيا بتونس، يوم أمس الإثنين أن وزير الدولة للشؤون الخارجية نيلس أنين ''Niels Annen''، يؤدي خلال الأيام المقبلة زيارة رسمية إلى تونس.

وأوضحت السفارة، أن ''نيلس أنين'' سيجري محادثات سياسية ويلتقي بممثلين عن حكومة نجلاء بودن والمجتمع المدني التونسي، بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية.

وإثر الزيارة إلى تونس، سيتحول وزير الدولة الألماني إلى الجزائر وليبيا.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 234461

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 18 Octobre 2021 à 22h 30m |           
وزير الدولة الألماني للخارجية يزور تونس لإجراء محادثات سياسية
ألا يمثل هذا تدخلا خارجيا في الشؤون الداخلية
هل استدعاه المروقي ام الغنوشي
ثم هل الحكومة ورئاسة الجمهورية قبلت هذا التدخل ام انها ستمنعه من الزيارة ؟



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