سمير الشفي: لا وجود لأحزاب نافذة في الاتحاد ونتحرك وفق مصلحة الشعب

Publié le Lundi 18 Octobre 2021 - 17:07قراءة: 0 د, 47 ث
قال سمير الشفي الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل ان المنظمة الشغيلة بعيدة عن الصراعات الحزبية والسياسوية.

وأضاف سمير الشفي في تصريح لإذاعة " شمس اف ام" اليوم الاثنين " نحن نحمل العشرية الماضية مسؤولية تنامي الفقر والإرهاب وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".

ورد الشفي على تصريح للقيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي الذي اعتبر ان الاتحاد يرضخ لبعض الأحزاب داخله قائلا " ليس هنالك أحزاب نافذة داخل الاتحاد وهي منظمة تتحرك وفق مصالح العمال والشعب".


التدخلات الأجنبية السافرة أصبحت تبتز تونس

واعتبر الشفي، أن التدخلات الأجنبية السافرة في الشان الوطني تعاضمت وأصبحت تبتز تونس، وذلك نتيجة تحريض بعض المعارضين على الوطن.

وأعلن الشفي رفض المنظمة الشغيلة بصفة مطلقة التدخلات الأجنبية في بلدنا، وبين أن الاتحاد يتطلع إلى بناء علاقات مبنية على الإحترام وتبادل المصالح بعيدا عن الوصاية.

وقال الشفي إن عهد الوصاية الإستعمارية ولّى وانتهى.

وأقر بأن الروح الإستعمارية بدأت تُخيم على المشهد السياسي في تونس.



Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 234444

Radhiradhouan  ()  |Lundi 18 Octobre 2021 à 19h 38m |           
من مظاهر المحسوبيّة في تونس عصابة القراقنيّة التي تحكم الإتحاد وتخرّب البلاد
ومنهم سميرالشّفي وعبد الكريم جراد ومنعم عميرة

Radhiradhouan  ()  |Lundi 18 Octobre 2021 à 19h 32m |           
هذا أحد الفُسّاد. إنتسب إلى حشّاد ليستحوذ على الإتحاد وليخرّب البلاد

Karimyousef  (France)  |Lundi 18 Octobre 2021 à 19h 03m |           
الكثير من من النقابيين من اتحاد الشغل تحملو حقائب وزارية في حكومة مهدي جمعة و يوسف الشاهد و المشيشي على غرار عبيد البريكي و الطرابلسي و غيرهم

Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 18 Octobre 2021 à 18h 31m |           
اللغة الخسبية والسفسطة ...

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 18 Octobre 2021 à 18h 11m |           
يرى الشعرة في عين غيره ولا يرى الوتد أو الوطد في عينه

Weldtounes  (Tunisia)  |Lundi 18 Octobre 2021 à 17h 40m |           
منظمة تتحرك وفق مصالح العمال والشعب
هههههههههه و الوطد اش يعمل؟؟؟؟؟



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