سمير الشفي: لا وجود لأحزاب نافذة في الاتحاد ونتحرك وفق مصلحة الشعب



التدخلات الأجنبية السافرة أصبحت تبتز تونس

قال سمير الشفي الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل ان المنظمة الشغيلة بعيدة عن الصراعات الحزبية والسياسوية.وأضاف سمير الشفي في تصريح لإذاعة " شمس اف ام" اليوم الاثنين " نحن نحمل العشرية الماضية مسؤولية تنامي الفقر والإرهاب وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".ورد الشفي على تصريح للقيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي الذي اعتبر ان الاتحاد يرضخ لبعض الأحزاب داخله قائلا " ليس هنالك أحزاب نافذة داخل الاتحاد وهي منظمة تتحرك وفق مصالح العمال والشعب".واعتبر الشفي، أن التدخلات الأجنبية السافرة في الشان الوطني تعاضمت وأصبحت تبتز تونس، وذلك نتيجة تحريض بعض المعارضين على الوطن.وأعلن الشفي رفض المنظمة الشغيلة بصفة مطلقة التدخلات الأجنبية في بلدنا، وبين أن الاتحاد يتطلع إلى بناء علاقات مبنية على الإحترام وتبادل المصالح بعيدا عن الوصاية.وقال الشفي إن عهد الوصاية الإستعمارية ولّى وانتهى.وأقر بأن الروح الإستعمارية بدأت تُخيم على المشهد السياسي في تونس.