راسلت يوم 16 أكتوبر حركة أمل و عمل رئاسة الجمهورية مقترحة جملة من الحلول للخروج بتونس من أزمتها الاقتصادية هذا أهم ما جاء فيها من مقترحات لخروج البلد من الأزمة:
- انشاء المحكمة الدستورية، غيابها جاء صراحة في تقرير موديز وهو من أسباب خفض ترقيمنا، القانون جاهز ولم تقم بختمه، البرلمان إختار عضو، أنت تعين 4 والمجلس الأعلى للقضاء 4، يصيحون اذا 9, النصاب موجود ويمكنها الانطلاق في عملها، هذا سينقص خوف المستثمرين والمانحين.
حركة أمل و عمل تقترح على رئيس الجمهورية جملة من الحلول للخروج بتونس من أزمتها
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الاثنين 18 أكتوبر 2021 | 12 ربيع الأول 1443
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