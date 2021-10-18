مصر.. الحكم على شاب تحرش بفتاة في مترو السادات بالحبس 3 سنوات بعد ساعات من القبض عليه

وكالات - أمرت محكمة مصرية بحبس شاب 3 سنوات بسبب تحرشه بفتاة في محطة مترو السادات، حيث تم إصدار الحكم بعد 5 أيام من القبض عليه.



وتحول المتحرش في غضون 5 أيام، من متهم محبوس احتياطي، إلى محكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعدما أصدر النائب العام المصري أمرا بإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة، أمام محكمة جنح قصر النيل، والتي عاقبته بالحبس، لإدانته بارتكاب جريمة التعرض لأنثى داخل عربة مترو الأنفاق بمحطة السادات، بإتيانه أمورا وإيحاءات جنسية بالفعل والإشارة، وتكراره ذلك بملاحقتها وتتبعها، وارتكابه على هذا النحو فعلًا فاضحًا مخلا بالحياء علنا، وكان ذلك يوم 12 أكتوبر الجاري.



