عبير موسي: لن نرضى بديكتاتورية المرشد ولا بديكتاتورية الحاكم بأمره..

أفادت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ان حزبها لا يعادي الأحزاب والقوى الوطنية وانما يعادي فقط التيار الاخواني الذي تسبب في أزمات عديدة في البلاد.وقالت موسي في كلمة امام أنصارها الأحد " نحن نرفض اخطبوط الإخوان وحلفائهم ومن يريد إعادتنا إلى العشرية السوداء التي حكمت فيها حركة النهضة".وتابعت" الدستوري الحر يرفض كل من ديكتاتورية المرشد وديكتاتورية الحاكم بأمره.وكانت عبير موسي كشفت في خطاب ببنزرت يوم 15 أكتوبر أن نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيد، على اتّصال مع قيادات من الحزب الدستوري...ويحب يشرب معاهم قهوة ....