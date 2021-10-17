الشواشي: 'تخوين قامات وطنية مناضلة كالهمامي أو الشابي أو المرزوقي عمل جبان ومشين'

Publié le Dimanche 17 Octobre 2021 - 20:59قراءة: 1 د, 29 ث
اعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، أن التشكيك في وطنية قامات وطنية مناضلة وتخوينهم هو عمل جبان ومخجل ومشين.

وقال الشواشي في تدوينة له على الفايسبوك اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021، 'قد تختلف مع حمة الهمامي أو نجيب الشابي أو المنصف المرزوقي حول مواقفهم أو افكارهم باعتبارهم رجالات سياسة و قامات وطنية مناضلة و لكن أن يصل الأمر إلى تخوينهم أو التشكيك في وطنيتهم و في نزاهتهم فهذا عمل جبان ومخجل ومشين'.

وأضاف غازي الشواشي، أنه بعد الذباب الأزرق والذباب البنفسجي الذي تفنن طيلة سنوات في تشويه خصوم أسيادهم دخل اليوم الذباب الأصفر أو ما سمي بالحشد الشعبي على الخط لتشويه المناضلين الوطنيين وترذيل النخبة السياسية والمجتمعية في بلادنا خدمة لزعيمهم الملهم و للنظام الشعبوي المتخلف الذي يبشرون به' وفق نص التدوينة.




نزيهة رجيبة: شدّ علينا أفاعيك النهاشة وأفهمهم أن المعارضة فعل وطني

من ناحية أخرى انتقدت الأحد 17 أكتوبر، الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة، حملات التشويه التي طالت ''من لهم تارخ نضالي ومن اختار أن يعارض إجراءات رئيس الجمهورية قيس سعيد'' ومحاولة ''قتلهم معنويا'' وذلك من قبل من وصفته بـ "الحشد الشعبي" المتكون من ''غلاة أنصار الرئيس وفلول النوفمبريين اي ممن لا تاريخ لهم ومن لهم تاريخ أسود''.

وقالت نزيهة رجيبة، في تدوينة على صفحتها بالفايسبوك ''هذه الهجمة لم تأت من عدم فالرئيس نفسه لا يتكلم إلا بالتخوين والوعيد دون أن يتجشم مشقة التوضيح وتجنب التعميم''، مضيفا أن ''ورئيسة ديوان الرئيس تفعل نفس الشيء اما شقيقه فقد قالها بكل صراحة : "يجب إقامة نخبة جديدة على أنقاض النخبة القديمة".

وأضافت ''السيد الرئيس..موكول اليك أن تمسك عنا أفاعيك النهاشة وأن تفهمهم أننا أناس جديرون بالاحترام والتقدير لوطنيتنا وسابق تضحياتنا وأن المعارضة عموما فعل وطني سواء جاءت من مناضل قديم أو من مناضل جديد وأنكم لا تملكون الوطنية حصريا ولا من صلاحياتكم توزيعها على من تريدون وحجبها عمن تعادون''.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 234404

BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 17 Octobre 2021 à 22h 15m |           
ما يقوم به انصار سعيّد هو امتداد وتجاوب مع تصريحاته فهم مجرد صدى لما يقول ويفعل
احرقوا الدستور وخونوا المناضلين والايقافات والمحاكمات مقتصرة على معارضي الرئيس



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