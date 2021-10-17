نجيب الشابي: أفكار قيس سعيّد تبث الرعب في نفوس الفاعلين الاقتصاديين و تصوراته تدفع بالبلاد نحو السيناريو اللبناني

عبّر الأحد17 أكتوبر، رئيس الهيئة التأسيسية لحزب الأمل نجيب الشابي عن تشاؤمه من المستقبل في حال تواصل الحال على ما هو عليه، قائلا ''نضرب موعد مع التوانسة.. أسابيع قليلة ونلقاو رواحنا في "المستنقع اللبناني"..وأضاف نجيب الشابي في حوار على إذاعة موزاييك " أفكار رئيس الجمهورية قيس سعيّد تبثّ الرعب في نفوس الفاعلين الاقتصاديين والتجار"، مضيفا " قيس سعيد شخص نظيف ولا شكّ في ذلك والمبدأ هو أنّه ضدّ الحزبية وانه ضد الديمقراطية التمثيلية وافكاره الآن تخلق الرعب في كل من ينشط في الاقتصاد التونسي مثل التجار لأنّهم الآن محل اتهام بأنّهم لصوص وسارقون الى ان يأتي ما يخالف ذلك وهم محلّ ابتزاز …الآن الرشوة أكثر مما قبل 25 جويلية لان الناس خايفة".وتابع نجيب الشابي " بعد أسابيع قليلة سنجد انفسنا في المستنقع اللبناني …الدولة لا تملك 8 مليارات دينار لتنهي السنة الجارية..أصبحت الدولة عاجزة عن جمع الاموال وتجمعها بصعوبة والبنك المركزي حذّر من التوجه نحو طباعة الاموال وبالتالي غدا ستصبح العملة الوطنية كالعملة اللبنانبة والاسعار ستصبح كما لبنان والفقر سيصبح كما في لبنان".وختم نجيب الشابي " بعد أسابيع قليلة سنتبين أنّ الآمال التي عُلّقت على 25 جويلية كانت مجرّد أوهام".