لطفي العبدلي: تلقيت تهديد بالقتل بعد تقليد قيس سعيّد في برنامج عبدلي بيغ شو

أكّد الأحد 17 أكتوبر، المنشط والكوميدي لطفي العبدلي، تلقيه تهديدات بالقتل إثر الحلقة الأخيرة من برنامج الجديد ''عبدلي بيغ شو'' التي تم خلالها تقليد رئيس الجمهورية قيس سعيد.وقال لطفي العبدلي، في مقطع فيديو نشره على صفحته بالأنستغرام''قلدنا الرئيس تقلبت الدنيا.. صفحات تسب وتهدد بالقتل وسب وشتم والرئيس ولى مقدس وما يتمسش وهيبة الدولة''.وأضاف لطفي العبدلي ''قلدنا الرؤساء الكل الغنوشي والباجي والمرزوقي قلنا عليه طرطور أما وقتها عادي وكيف قلدنا قيس سعيد ولى مقدس وقريب يردوه نبي ما يتمسش''.