لطفي العبدلي: تلقيت تهديد بالقتل بعد تقليد قيس سعيّد في برنامج عبدلي بيغ شو

Publié le Dimanche 17 Octobre 2021 - 12:04قراءة: 0 د, 25 ث
أكّد الأحد 17 أكتوبر، المنشط والكوميدي لطفي العبدلي، تلقيه تهديدات بالقتل إثر الحلقة الأخيرة من برنامج الجديد ''عبدلي بيغ شو'' التي تم خلالها تقليد رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقال لطفي العبدلي، في مقطع فيديو نشره على صفحته بالأنستغرام''قلدنا الرئيس تقلبت الدنيا.. صفحات تسب وتهدد بالقتل وسب وشتم والرئيس ولى مقدس وما يتمسش وهيبة الدولة''.

وأضاف لطفي العبدلي ''قلدنا الرؤساء الكل الغنوشي والباجي والمرزوقي قلنا عليه طرطور أما وقتها عادي وكيف قلدنا قيس سعيد ولى مقدس وقريب يردوه نبي ما يتمسش''.




Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 234380

Falfoul  (Tunisia)  |Dimanche 17 Octobre 2021 à 23h 31m |           
مالا بديت تفهم شكون وراء الاغتيلات في تونس ... فهمت شكون الارهابيين الحقيقيين ... هي في الواقع ماهيش محتاجة لذكاء كبير

Amor2  ()  |Dimanche 17 Octobre 2021 à 15h 48m |           
كالبقرة المقدسة عند الهندوس...!!!!
واجب عليكم الترحم على الباجي قائد السبسي....
وواجب عليكم إنشاء نصب تذكاري للمرزوقي ومع تقديم الإعتذار له عن كل الإساءات التي ألحقتمونها به ...
و ذلك عسى و لعلّ...
بصراحة لأنكم لم تحمدوا الله على تخمة الحرية التي كنتم تتمتعون بها...!!!

Elmejri  ()  |Dimanche 17 Octobre 2021 à 15h 05m |           
يا لطفي بصراحة تقليد ماسط....

معتوه و زغرطولو في وذنيه أو عندما يتخيل الغراب أنه يستطيع أن يكون كالنسر
يحكى أن غراب رأى نسرا ينقض على حمل و يطير به في الجو ، فتساءل مذا ينقصني؟ النسر له جناحان و أنا كذلك و النسر له مخالب و أنا أيضا .طار الغراب فوق حقل فشاهد فيه خرفان ترعى فحط على كبش و لكن لم يستطع أن يطير و تعلقت مخالبه بصوف الكبش فلم يستطع أن يفك مخالبه فأخذ ينعق حتى شاهده الراعي فأمسك به و ضحك من غباوته و نتف ريشه و أعطاه للأطفال ليتسلوا به ههههه...
كل خوفى من الضباب..

Mnasser57  (Austria)  |Dimanche 17 Octobre 2021 à 13h 19m |           
اصبحنا نعيش في غابة الوحوش !



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