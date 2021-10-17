ألمانيا ...تونسية حامل قُتلت طعنا في لونبورغ... والشرطة تشتبه في الزوج

Publié le Dimanche 17 Octobre 2021 - 10:14قراءة: 0 د, 40 ث
طعنت امرأة حامل في مبنى سكني في لونيبورغ جنوب شرق هامبورغ .

وكان الزوج البالغ من العمر 37 عامًا اكتشف الضحية في الشقة صباح يوم الجمعة فأبلغ الجيران ، الذين بدورهم أبلغوا الشرطة على الفور وفق ما نقلته الصحافة الألمانية .


و بحسب التحقيقات ، أصيبت المواطنة التونسية بطعنات ، في ساعات الصباح في الشقة التي توفيت فيها. وقامت الشرطة بتأمين أداة الجريمة وهي سكين .
ووفق المحققون هناك امكانية أن تكون علاقة اجتماعية تجمع بين الضحية والجاني ، بحسب ما نقلته الصحافة الألمانية. وقال المتحدث باسم الشرطة كاي ريختر في المساء إنه تم "اعتقال شخص واحد على الأقل".

وصباح اليوم أعلن مكتب المدعي العام في لونيبورغ أنه تم القبض على الزوج ولم ترغب الشرطة تقديم أي معلومات أخرى بسبب التحقيق الجاري.


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