أيمن الرايس: الإقتراض الخارجي غير ممكن الآن بسبب نسب الفائدة العالية جدا تصل إلى 15 بالمائة

أكد المختص في الشأن الاقتصادي أيمن الرايس أن حط وكالة موديز من ترقيم تونس السيادي لن تكون له تداعيات حينية مخيفة على تونس في السوق المالية العالمية، نظرا لاتخاذ السوق العالمية جملة من الإجراءات الاستباقية وتوقع هذا الحط من تصنيف تونس منذ مدة.وأوضح المختص في الشأن الاقتصادي أيمن الرايس في تصريحه لاذاعة Express FM اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 أنه من الضروري اتخاذ الحكومة الجديدة جملة من الإجراءات لدعم الاستثمار، حيث أن خروج تونس على السوق المالية العالمية للإقتراض غير ممكن حاليا بنسب فائدة عالية جدا تصل إلى 15 بالمائة.وأشار إلى أنه من الضروري التفكير في التفريط في قطاعات تحتكرها الدولة، على غرار وكالة التبغ والوقيد، وغيرها من المؤسسات.وأكد ضرورة تحمل المسؤولية الجماعية من المواطن إلى الدولة، عبر عودة مكانة وقيمة العمل ودفع الانتاجية في كل القطاعات، ووقف النزيف المالي الحالي.وقال الرايس إن الوقت لم يعد مناسبا للحوار، وإنه من الضروري اليوم البدء في إجراءات عاجلة ومباشرة الإصلاح حالا، كما دعا إلى عدم التخوف من التوجه نحو نادي باريس، وأوضح أن التوجه نحو نادي باريس سيمكن من إعادة جدولة ديون تونس.كما أشار إلى أن امكانية الإقتراض على السوق الداخلية محدودة وأن توجه الدولة نحو البنوك مجددا لغلق ميزانية 2021 سيخلّف نقصا في السيولة وسيكون اقتراضا بنسب فائدة مرتفعة أكثر.يشار إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت أمس الخميس 14 أكتوبر 2021 الترقيم السيادي لتونس من B3 إلى Caa1 مع المحافظة على توقعات سلبية.