عصام الشابي: تونس التي صفق لها العالم أصبحت تعاني من عزلة

" تى سليم الرياحي عجزت السلطات التونسية في إقناع القضاء اليوناني بتسليمه الى بلده، فقد أقرت المحاكم اليونانية يالطابع السياسي للملاحقة و تبعا لذلك، عدم توفر شروط المحاكمة العادلة مما تعذر معه الاستجابة لطلب السلطات التونسية.

يأتي هذا بعد ان علق البرلمان الفرنكوفوني عضوية كل من تونس و التشاد و غينيا و وجه إنذارا الى جمهورية افريقيا الوسطى بسبب التدخل في شؤون برلمانات تلك الدول .

تونس التي صفق العالم لدخولها نادي الدول الديمقراطية أصبحت اليوم تعاني من عزلة و إجراءات تعليق عضوية و رفض التعاون القضائي معها.

ثوبوا الى رشدكم ...

هذاإنحراف خطير و ليس تصحيح مسار."

أفاد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان تونس التي صفق لها العالم من اجل مكسب الديمقراطية دخلت في مرحلة عزلة.واضاف عصام الشابي "تونس التي صفق العالم لدخولها نادي الدول الديمقراطية أصبحت اليوم تعاني من عزلة و إجراءات تعليق عضوية و رفض التعاون القضائي معها مضيفا " هذا إنحراف خطير و ليس تصحيح مسار".يذكر أن الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية ، قررت تعليق عضوية تونس والتشاد وغينيا، بسبب الأوضاع السياسية في هذه البلدان.وجاء قرار الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية وفق بيان ورد على موقعها عقب اجتماع عقدته أول أمس الثلاثاء، و"خصّص للنظر في الوضع السياسي الذي تعيشه عدد من الدول الأعضاء في الفضاء الفرنكفوني، منها تونس والتشاد وغينيا، بسبب ما تشهده هذه البلدان من توترات سياسية".من ناحية أخرى أعلن السياسي والرئيس السابق لحزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي ، أن القضاء قد أنصفه وبرّأه ورفَضَ طلب السلطات التونسية من اليونان تسليمه على خلفية جملة من الأحكام