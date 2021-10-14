بودن وأعضاء حكومتها يصرحون بالمكاسب والممتلكات لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 - 18:30قراءة: 0 د, 31 ث
قامت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان وأعضاء حكومتها، اليوم الخميس، بالتصريح بالمكاسب والممتلكات لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفقا لمقتضيات وأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

يشار الى أنه انعقد اليوم الخميس بقصر قرطاج، أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك باشراف رئيس الدولة.




وكانت بودن، أعلنت يوم 11 أكتوبر الجاري، خلال موكب انتظم بقصر قرطاج، عن تركيبة حكومتها التي تضم 24 وزيرا وكاتبة دولة من بينهم 9 نساء، بعد أن كلفها رئيس الجمهورية بتشكيلها منذ 29 سبتمبر الماضي، وأدت بودن رفقة أعضاء الحكومة اليمين أمام رئيس الدولة.



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 234239

Observateur  (Canada)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 10h 38m |           
كوميديا فولكلورية للكمبارس أمام عدسات الكاميرا

Sarramba  (Ukraine)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 09h 08m |           
كراكوز جماعي رخيص، من اعداد واخراج وانتاج الخائن الأعض وحريم السلطان

Amor2  ()  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 00h 13m |           
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ألم يقع إقتحامها من طرف قوات البسيج؟؟؟
أدام الله الزعيم الثاني آية الله ...دام ذخرًا للوطن ... و لبقية النفايات التي ما زالت تسانده...

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 14 Octobre 2021 à 20h 41m |           
الم يقع ايقاف هذه الهيأة وغلق مقرها؟!



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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