بودن وأعضاء حكومتها يصرحون بالمكاسب والممتلكات لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

قامت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان وأعضاء حكومتها، اليوم الخميس، بالتصريح بالمكاسب والممتلكات لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفقا لمقتضيات وأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.يشار الى أنه انعقد اليوم الخميس بقصر قرطاج، أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك باشراف رئيس الدولة.وكانت بودن، أعلنت يوم 11 أكتوبر الجاري، خلال موكب انتظم بقصر قرطاج، عن تركيبة حكومتها التي تضم 24 وزيرا وكاتبة دولة من بينهم 9 نساء، بعد أن كلفها رئيس الجمهورية بتشكيلها منذ 29 سبتمبر الماضي، وأدت بودن رفقة أعضاء الحكومة اليمين أمام رئيس الدولة.