بن مبارك: خطاب التقسيم والتخوين لرئيس الجمهورية سيدفع للصدام..

لا دخل للنهضة في الحافلات التي تنقلت للمشاركة في المسيرة المناهضة لقرارات الرئيس

أكّد الناشط السياسي جوهر بن مبارك، ان المسيرة المناهضة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، هي وقفة لأناس لديهم حسّ سياسي قائلا "ونحن لا نريد ان تكون صداما شعبيا".وأوضح بن مبارك، لدى حضوره في برنامج "هنا تونس" على اذاعة الديوان، الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، أن الصدام هو أمر خطير مردفا "ونحن لا نريد أن نصل إلى ذلك"، مبينا أن الخطاب الشعبوي وخطاب التقسيم والتخوين لرئيس الجمهورية هو الذي يدفع للصدام.وتابع في سياق متصل، أنه عندما يصف رئيس الدولة جزء من المواطنين بالخونة والجراثيم فإن المواطنين سيتعاطون مع ذلك بشكل عنيف.وأردف ضيف اذاعة الديوان، 'كيف نمشي في الشارع وليت منيش مطمان لانو فما تجيييش كبير من رئيس الجمهورية'، قائلا "عندما يخوّن رئيس الجمهورية مواطن، فإن أناس اخرين يفهمون ذلك بأنها دعوة لتصفيتهم"، وفق تعبيره.وأقرّ جوهر بن مبارك بقدوم حافلات من عدّة جهات بالجمهورية، للمشاركة في المسيرة المناهضة لقرارات رئيس الجمهورية .وأضاف بن مبارك ان هناك مواطنين أيضا جاؤوا للعاصمة عن طريق القطارات، وكذلك عن طريق سيارات الأجرة "لواج"، والسيارات الخاصة.وأوضح انه عندما يجتمع عدد من المواطنينن ويتنقلون عبر حافلات فذلك لا يعني أن هناك جهات سياسية هي من قامت بدفع تكلفة النقل وخاصة حركة النهضة، حسب تعبيره.وتابع قائلا "ناس صرفت من مكتوبها باش تجي للمسيرة والي عندو أي دليل انو أحزاب دفعت الأموال فليقدّمه" مضيفا "جاوني ناس بسطاء وفقراء وقالولي والله حرمنا صغيراتنا من المصروف باش انجموا نجوا من قبلي".