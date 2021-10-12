3 شبان يحولون وجهة طفلة قاصر ويغتصبونها

تمكن اعوان الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بسليمان أمس من القبض على 3 شبان حولوا وجهة طفلة عمرها 15 سنة واعتدوا عليها جنسيا .



وكان منطلق القضية على اثر تقدم احدى المتضررات الى مركز الاستمرار بسليمان للتشكي في حق ابنتها التي تبلغ من العمر أقل من 16سنة والتي تعرضت للمواقعة من قبل بعض الأشخاص ،وبانطلاق الابحاث تم القبض على المظنون فيهم في وقت وجيز والذين باقتيادهم لمقر الفرقة ومواجهتهم بالمتضررة اعترفوا بما نسب اليهم فتمت مراجعة النيابة العمومية بقرمبالية التى اذنت بالاحتفاظ بهم ومواصلة الابحاث.



