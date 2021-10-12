تعبر الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ عن انشغالها الكبير بتكرر حالات العنف المسجل بعدد من مؤسساتنا التربوية المنتصبة بمختلف جهات البلاد والتي تستهدف بالأساس التلاميذ والمربين وممتلكات الغير ولعلّ آخرها الحادثة التي جدّت بداية الأسبوع الماضي والمتمثلة في إقدام تلميذة بالمعهد الثانوي بسبيبة من ولاية القصرين بمعية أفراد من عائلتها على الاعتداء بالعنف على أستاذة وعلى عدد من أعوان الأمن الوطني.



وتؤكد الجمعية في بلاغ رفضها القاطع لكل مظاهر العنف الذي يستهدف مختلف أفراد الأسرة التربوية تلاميذ ومربين وأولياء ورفضها أيضا لكلّ مظاهر العنف المادي مهما كانت أسبابه ومهما كان المتسبب فيه. وترى الجمعية ضرورة في الانتباه إلى أنّ اعتماد الحوار في إطار الاحترام المتبادل يبقى الحل الأمثل لتسوية كلّ الإشكاليات المحتملة مع ضرورة الوعي بمعاني قدسية المدرسة وهيبة المربي وكرامة كلّ أفراد الأسرة التربوية.



وتشير الجمعية أن موضوع العنف والذي يمثل دليلا آخر على فشل المدرسة التونسية مازال قائم الذّات بنفس الحدّة ومنذ عديد السنوات ولا يتم طرحه إلّا في المناسبات التي يتجاوز فيه مستويات المعقول مع تواصل غياب التوجهات والإجراءات الفعلية والفاعلة لمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة ومعالجتها قصد الحد من تفاقمها.



وتتساءل الجمعية عن درجة إدراك أصحاب القرار بعلاقة تنامي هذه الظاهرة داخل أسوار المؤسسات التربوية وبأحوازها بالحالة الخطيرة التي وصل إليها أداء منظومتنا التربوية من جهة وبما أصبحنا تتميز به من عنف فعلي في مستوى علاقاتنا العائلية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والسياسية من جهة ثانية.



