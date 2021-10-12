محمد الرّقيق يتسلّم مهامه على رأس وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية





تسلّم محمد الرقيق ، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 مهامه بمقر الوزارة من أحمد عظوم ، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة المنتهية مهامه على رأس الوزارة، وذلك بحضور نبيل عبيدي ، رئيس الدّيوان و عبد الرزاق بن فرج ، الكاتب العام وعدد من إطارات وموظفي الوزارة.بعد الترحيب بالوزير الجديد ، توجه أحمد عظوم بالمناسبة بالشكر لكافة إطارات وموظفي الوزارة مثمنا ما بذلوه من جهد وتعاونهم الجدي معه خلال الفترة الماضية، مؤكدا على أهمية الترفيع في نسق العمل مع الوزير الجديد المشهود له بالخبرة والكفاءة لضمان مزيد الرقي بتونس إلى حال أفضل.من جهته، ثمّن محمد الرّقيق دور الوزير المتخلي في مستوى ما أنجزه من أعمال على عدّة أصعدة وفي ظرف وجيز، مؤكّدا عزمه تولي مهامه بروح وطنية عالية على رأس الوزارة التي يعتبرها من الروافد الهامة للتنمية وإنعاش الاقتصاد داعيا الموظفين والإطارات للعمل وفق مقاربة تشاركية ومضاعفة الجهود بغاية تحقيق الأهداف المرسومة خدمة للمجموعة الوطنية.