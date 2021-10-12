سمير سعيد يتسلم مهامه على رأس وزارة الإقتصاد والتخطيط

استلم سمير سعيد وزير الإقتصاد والتخطيط صباح اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، مهامه على رأس وزارة الإقتصاد والتخطيط بحضور سهام بوغديري نمصية وزيرة المالية وعائدة حمدي، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالتعاون الدولي وإطارات وأعوان الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.



وأعربت سهام بوغديري نمصية خلال موكب التسليم عن اعتزازها بتحمل مسؤولية تسيير دواليب وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، منوّهة بما قدمه أبناء الوزارة بقسم التنمية والإستثمار والتعاون الدولي ومؤسساتها من جهود وأعمال قيمة ساهمت في تأمين استمرارية مختلف الأنشطة ذات العلاقة، بالنسق والنجاعة المطلوبتين.







من جانبه، عبّر سمير سعيد عن سعادته بتعيينه على رأس وزارة الإقتصاد والتخطيط، مؤكدا على أهمية دور الوزارة على مستوى رسم الإستراتيجيات الإقتصادية ووضع البرامج التنموية اللازمة في إطار رؤية إصلاحية قابلة للإنجاز تدريجيا، هدفها تحسين القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني من خلال دفع محركات النمو وفي مقدمتها الإستثمار الخاصّ، الوطني والخارجي إلى جانب تحسين ظروف العيش خاصة في الجهات الداخلية ودعم وتطوير المكاسب الاجتماعية.





ودعا الوزير كافة الإطارات والأعوان إلى مواصلة العمل بنفس روح المسؤولية والعطاء في إطار أولويات الحكومة حتى تتمكن من مجابهة التحديات والصعوبات القائمة، مؤكدا الحرص على توفير كل الظروف الملائمة للعمل في إطار الفريق الواحد، خدمة للمصلحة العليا للبلاد.





