تم الثلاثاء 12 أكتوبر، الافراج عن الطالب عثمان العريضي أحد المشاركين في مسيرة 10 أكتوبر المناهضة لاجراءان رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وتزامنا مع التحقيق معه نظم عدد من زملاء الطالب عثمان العريضي وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس مستنكرين التهمة التي اعتمد عليها لايقاف زميلهم .



وقال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك انه تم ايقاف عثمان العريضي بسبب الشعارات التي الهب بها الجماهير و ليس لسبب آخر.





