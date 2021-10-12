حمة الهمامي: حكومة الانقلاب لا برنامج لها وذلك سيؤدي الي المزيد تركيع تونس للاملاءات الأجنبية ‎‎

Publié le Mardi 12 Octobre 2021 - 11:56قراءة: 0 د, 26 ث
قال الثلاثاء 12 أكتوبر، الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي ان حكومة نجلاء بودن هي حكومة الاجراءات الاستنائية والانقلاب وهي حكومة الرئيس بكل المقاييس.


وفي تصريح للصباح نيوز قال الهمامي ان حكومة بودن بلا برنامج أو خطة عمل، رغم أن هذا يُعدّ أمرا مهما للحكومات، وأن كل ما قالته المكلفة برئاسة الحكومة خلال خطابها، لا يتجاوز كونه اعلانات نوايا.

واعتبر على ضوء ذلك ان بودن ليس لها من خيار سوى مواصلة نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية السابقة وهو ما سيؤدي الي مزيد تركيع تونس للاملاءات الأجنبية.

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 234060

Citoyenlibre  (France)  |Mardi 12 Octobre 2021 à 13h 08m |           
هات كان عندك برنامج وإلا عاون بشوية سكات

Lechef  (Nigeria)  |Mardi 12 Octobre 2021 à 12h 58m |           
Hamma est pressé de voir les projets du nouveau gouvernement et pourtant, ça fait une dizaine d'années qu'il n'a jamais entendu parler des projets !

Fenac  (Tunisia)  |Mardi 12 Octobre 2021 à 12h 03m |           
حمة يا بطل هههه



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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