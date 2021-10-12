حمة الهمامي: حكومة الانقلاب لا برنامج لها وذلك سيؤدي الي المزيد تركيع تونس للاملاءات الأجنبية ‎‎

قال الثلاثاء 12 أكتوبر، الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي ان حكومة نجلاء بودن هي حكومة الاجراءات الاستنائية والانقلاب وهي حكومة الرئيس بكل المقاييس.





وفي تصريح للصباح نيوز قال الهمامي ان حكومة بودن بلا برنامج أو خطة عمل، رغم أن هذا يُعدّ أمرا مهما للحكومات، وأن كل ما قالته المكلفة برئاسة الحكومة خلال خطابها، لا يتجاوز كونه اعلانات نوايا.



واعتبر على ضوء ذلك ان بودن ليس لها من خيار سوى مواصلة نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية السابقة وهو ما سيؤدي الي مزيد تركيع تونس للاملاءات الأجنبية.



