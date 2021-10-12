رئيس اتحاد المهن الحرة: تونس ارتكبت كل الأخطاء الممكنة مع المانحين وصندوق النقد الدولي

بودن أعلنت جملة من النوايا ولم تكشف عن خطة عمل حقيقية

قال رئيس اتحاد المهن الحرة أنيس الوهابي اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، إن تونس ارتكبت كل الأخطاء الممكن ارتكابها مع صندوق النقد الدولي ومع المانحين الدوليين.وفي تصريح لماتينال اذاعة شمس أف أم اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، شدّد أنيس الوهابي، على أن تونس ليس لديها خيار التخلي عن صندوق النقد الدولي، داعيا في حوار له في برنامج الماتينال الحكومة الجديدة لنجلاء بودن إلى إعداد برنامج واقعي لتقديمه للصندوق.وأكد الوهابي أنه إذا توفرت الإرادة، فيمكن إعداد هذا البرنامج في ظرف 24 ساعة.وتحدث عن ضرورة استرجاع الثقةمع المانحين الدوليين.واستبعد أنيس الوهابي تسجيل تونس نسبة نمو هذه السنة.واعتبر أنيس الوهابي، إعلان رئيسة الحكومة نجلاء بودن يوم أمس الإثنين عن فريقها الحكومي، خطوة إيجابية، متحدثا عن أهمية وجود حكومة ووزراء في الدولة.وعبر أنيس الوهابي عن أمله في أن تكون للتشكيلة الحكومية القدرة على الإنجاز خاصة وأنها تضم أبناء الإدارة التونسية وجامعيين.وقال الوهابي أن ما أعلنته نجلاء بودن يوم أمس بعنوان أولويات الحكومة هو جملة من النوايا، مطالبا بضرورة الكشف عن خطة عمل حقيقية للحكومة والكشف عن توجهها التنموي.كما ثمّن ضيف الماتينال عودة وزارة الإقتصاد والتخطيط، ودعا إلى ضرورة تقديم مخطط تنموي لسنوات 2022-2025.وتساءل أنيس الوهابي عن مسار اللامركزية بعد إلغاء وزارة الشؤون المحلية.