الإحتفاظ بشخص يشتبه في اقتحامه منزل عائلة سمير الوافي بزغوان

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان ظهر اليوم الاثنين لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالفحص، بالاحتفاظ بشاب من ذوي السوابق العدلية يشتبه في تورطه صباح اليوم في اقتحام منزل عائلة الاعلامي سمير الوافي باحدى ضواحي زغوان وتهديد والدته بسكين وافتكاك هاتفها والفرار من المكان.وكانت والدة سمير حوالي تفاجأت صباح اليوم وهي تدخل منزلها في الزبيدين بشخص مجهول يحمل سكينا ويفتش المنزل...وحين داهمته شهر السكين في وجهها وكاد يعتدي عليها... وبحسب تدوينة الوافي فظلت تتوسل اليه وتستعطفه حتى تركها واكتفى بضربها على رأسها...وفر هاربا بعد افتكاك هاتفها...!!!