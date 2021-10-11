في محادثته مع رئيسة الحكومة، الطبوبي يدعو لمتابعة كل التعهدات والالتزامات مع الاتحاد العام التونسي للشغل

Publié le Lundi 11 Octobre 2021 - 19:40قراءة: 0 د, 38 ث
في اتصال هاتفي من الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي بنجلاء بودن رئيسة الحكومة الجديدة، قدم لها التهاني واكد على استبشار الاتحاد بالخطوة الايجابية المتمثلة في تشكيل الحكومة بما يمكن من مجابهة الملفات والمشاكل المتراكمة والتي ازدادت تعقيدا خلال الفترة الاستثنائية.

ووفق جريدة الشعب اكد الامين العام في محادثته مع رئيسة الحكومة، على حرص الاتحاد على استمرارية الدولة والدعوة لمتابعة كل التعهدات والالتزامات مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

وشدد على ان الاتحاد لا يمكن الا ان يكون ايجابيا كلما كانت الحكومة منسجمة مع وعودها وتعهداتها.

في المقابل عبرت رئيسة الحكومة عن سعادتها بالاتصال مؤكدة قناعاتها الراسخة باهمية الاتحاد ودوره وخاصة فيما يتعلق بدفع العمل الحكومي نحو تحقيق نتائج ايجابية في مجمل الملفات المطروحة. واكد الطرفان في محادثتهما على ان التواصل بين الحكومة والاتحاد مستمرا خلال الفترة المقبلة.

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