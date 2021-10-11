العدالة الانتقالية: تأجيل محاكمة كل من رشيد عمار وعدة مسؤولين سابقين بوزارة الداخلية

Publié le Lundi 11 Octobre 2021 - 12:56قراءة: 0 د, 31 ث
قررت اليوم الاثنين 11 اكتوبر 2021 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد النظر في ملف قضية احداث القصبة 2 وملف قضية الشهيد انيس الفرجاني الذي قتل في نهج كولونيا بالعاصمة اثر اطلاق النار عليه خلال احداث الثورة تأجيل محاكمة كل من رشيد عمار وعدة مسؤولين سابقين بوزارة الداخلية من بينهم وزيرا الداخلية السابقين احمد فريعة ورفيق الحاج قاسم وعادل التويري مدير عام الامن الوطني سابقا وجلال بودريقة مدير عام وحدات التدخل الى جلسة 3 جانفي المقبل وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للدائرة اثر التحاق أحد مستشاريها بدائرة أخرى اثر الحركة القضائية التى اصدرها المجلس الاعلى للقضاء مؤخرا .

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