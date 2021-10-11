قيس سعيد: كانوا ينفقون الملايين يوميا في الملاهي والنزل والشعب يموت

Publié le Lundi 11 Octobre 2021 - 11:37قراءة: 0 د, 48 ث
قال رئيس الجمهورية إن تونس تتسع للجميع في ظل القانون وإنه سيتم العمل على إيجاد إطار لحوار وطني حقيقي وليس حوار كما حصل في السنوات الماضية.

وأكد سعيد في كلمة له في موكب أداء رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليمين بقصر قرطاج، أن العمل يتجه إلى حوار مع الشباب من كل جهات الجمهورية ويضم كل التونسيين والتونسيات.

وبين رئيس الدولة أن الشعب إذا أراد فسيُحقق ما يريد وسيكسر كل القيود والأصفاد.

وقال سنبقى في ظل الإجراءات الإستثنائية مادام هناك خطر جاثم في البرلمان وفي عدد من المؤسسات.


كانوا ينفقون الملايين يوميا في الملاهي والنزل والشعب يموت

وقال رئيس الجمهورية أن حقائب الأموال كانت تدخل يوميا من الخارج دون أي تصريح.

وتابع سعيد قائلا 'كانوا ينفقون يوميا الملايين في الملاهي والنزل في الوقت الذي كان فيه الشعب التونسي يموت، وذلك في إشارة إلى جائحة كورونا وللوفيات التي تسببت فيها الجائحة.

وأفاد رئيس الدولة أنه وبعد ذلك لا يتورعون بالقول إنهم يعملون لتحقيق أحداث الثورة.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233976

Nouri  ()  |Lundi 11 Octobre 2021 à 12h 15m |           
بكل صراحة قيس ما عندوش مستوى رئيس دوله !!
يكذب كيما يتنفس ! قاعد يعدي فيها على تلزواوليه !!!
كان جاء يحب يحارب الفساد راهو شدهم واحد واحد وهوما معروفين أمّا قاعد يشد في معارضيه الياسيين إلّي ما عندهم حتى دوسي لا فسلد ولا بوزور !
اشبيه ما شدش كمال اللطيف ، لا ! كمال اللطيف هو الّي يحمي في قيس !!! علاش ما شدش عبير موسي واعترفت بنفسها الّي تجيها اموال من الخارج ؟ لا ! على خاتر هي زادة تابعه كمال اللطيف !!
… اكبر فاسد في المناجم الفسفاط شدّوه وسيبوه !!!
إلّي يحب يفهم لحقيقة انو ما فمّ إلاّ التجمعيين هوما إلّي مساندين قيس ويحكمو فيه !!!





لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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