قيس سعيد: كانوا ينفقون الملايين يوميا في الملاهي والنزل والشعب يموت

كانوا ينفقون الملايين يوميا في الملاهي والنزل والشعب يموت

قال رئيس الجمهورية إن تونس تتسع للجميع في ظل القانون وإنه سيتم العمل على إيجاد إطار لحوار وطني حقيقي وليس حوار كما حصل في السنوات الماضية.وأكد سعيد في كلمة له في موكب أداء رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليمين بقصر قرطاج، أن العمل يتجه إلى حوار مع الشباب من كل جهات الجمهورية ويضم كل التونسيين والتونسيات.وبين رئيس الدولة أن الشعب إذا أراد فسيُحقق ما يريد وسيكسر كل القيود والأصفاد.وقال سنبقى في ظل الإجراءات الإستثنائية مادام هناك خطر جاثم في البرلمان وفي عدد من المؤسسات.وقال رئيس الجمهورية أن حقائب الأموال كانت تدخل يوميا من الخارج دون أي تصريح.وتابع سعيد قائلا 'كانوا ينفقون يوميا الملايين في الملاهي والنزل في الوقت الذي كان فيه الشعب التونسي يموت، وذلك في إشارة إلى جائحة كورونا وللوفيات التي تسببت فيها الجائحة.وأفاد رئيس الدولة أنه وبعد ذلك لا يتورعون بالقول إنهم يعملون لتحقيق أحداث الثورة.