روعت تلاميذ المؤسسات التربوية ... عصابة "ولد عائشة" في قبضة الامن

Publié le Lundi 11 Octobre 2021 - 08:45قراءة: 0 د, 22 ث
تمكن اول أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين من الاطاحة بعصابة اجرامية خطيرة يتزعمها عنصر اجرامي محل تفتيش معروف بكنية "ولد عائشة"٫اختصوا ترصد التلاميذ بالمؤسسات التربوية بالجهة ثم تهديدهم بطعنهم وتشويه وجوههم باسلحة بيضاء وافتكاك هواتفهم وأموالهم.

بعرضهم على الشاكين تعرف عليهم 8 تلاميذ من بينهم تلميذ عمره 11 سنة هددوه بذبحة بسكين وافتكوا منه هاتف جوال ومبلغ مالي.

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.

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