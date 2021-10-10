صابرين قوبنطيني : باش تدخل للمسيرة لازمك تتعدى على 50 ألف باراج ويفتشوك

اكدت العضو السابق بالبرلمان صابرين قوبنطيني في تدوينة على صفحتها الرسمية على فايسبوك اليوم الاحد 10 اكتوبر 2021 عن التضييقات الامنية والحصار الذي شهده شارع الحبيب بورقيبة والشوارع المجاورة له تزامنا مع المظاهرة المناهضة للقرارات الاخيرة للرئيس قيس سعيد والمناصرة للديمقراطية.وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني فنّد ما يتم تداوله بخصوص "تضييقات" أمنية على وصول المحتجين اليوم الأحد إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، حيث يتجمع المتظاهرون أمام المسرح البلدي.وأكد خالد الحيوني، في تصريح اعلامي اليوم الأحد، أن الوحدات الأمنية تقوم بواجباتها في حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم، في كنف الحياد بعيدا عن التجاذبات وبنفس القدر من الحرص مع المظاهرات الأخرى.وقال إن وزارة الداخلية سخرت الإمكانيات المادية والبشرية واعتماد الخطة الأمنية نفسها خلال التظاهرات السابقة، المبنية على أسس علمية.