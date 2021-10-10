صابرين قوبنطيني : باش تدخل للمسيرة لازمك تتعدى على 50 ألف باراج ويفتشوك

Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 - 19:08قراءة: 0 د, 40 ث
اكدت العضو السابق بالبرلمان صابرين قوبنطيني في تدوينة على صفحتها الرسمية على فايسبوك اليوم الاحد 10 اكتوبر 2021 عن التضييقات الامنية والحصار الذي شهده شارع الحبيب بورقيبة والشوارع المجاورة له تزامنا مع المظاهرة المناهضة للقرارات الاخيرة للرئيس قيس سعيد والمناصرة للديمقراطية.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني فنّد ما يتم تداوله بخصوص "تضييقات" أمنية على وصول المحتجين اليوم الأحد إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، حيث يتجمع المتظاهرون أمام المسرح البلدي.
وأكد خالد الحيوني، في تصريح اعلامي اليوم الأحد، أن الوحدات الأمنية تقوم بواجباتها في حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم، في كنف الحياد بعيدا عن التجاذبات وبنفس القدر من الحرص مع المظاهرات الأخرى.
وقال إن وزارة الداخلية سخرت الإمكانيات المادية والبشرية واعتماد الخطة الأمنية نفسها خلال التظاهرات السابقة، المبنية على أسس علمية.





Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 233955

Citoyenlibre  ()  |Dimanche 10 Octobre 2021 à 19h 45m |           
Les députés sont furieux depuis qu'ils ne touchent plus leur salaires ''''volés''' ,

Lechef  (Nigeria)  |Dimanche 10 Octobre 2021 à 19h 23m |           
C'est dans votre intérêt de vous fouiller . Au contraire, il faudrait les encourager , c'est plus de sécurité pour tout le monde !



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news
.

الأحد 10 أكتوبر 2021 | 4 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:17 17:52 15:21 12:13 06:22 04:56
Babnet
18°
Babnet22°Babnet% 77:الرطــوبة
تونــسBabnet18°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1824°-1724°-1724°-1820°-17
  • Avoirs en devises
    21506,9

  • (8 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28088 DT        1$ =2,83913 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 oct)   2163,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive