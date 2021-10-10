معز الهمامي المختص في الاحصاء: عدد المتظاهرين كان حوالي 22 الى 30 ألف

اعتبر معز الهمامي المختص في الاحصاء وصاحب شركة Quantylix أن عدد المتظاهرين اليوم كان حوالي 22 الى 30 ألف متظاهر.
وكان المتظاهرون الرافضون للإجراءات الرئاسية، توافدوا اليوم الأحد على شارع الحبيب بورقيبة، في حركة احتجاجية جديدة رفضا لقرارات رئيس الدولة تعليق العمل بالبرلمان، منادين بـ "احترام" أحكام الدستور وعودة البرلمان إلى سالف نشاطه.
وتناوب على إلقاء كلمات أمام الحاضرين مجموعة من النخب السياسية والحقوقية . المسيرة كلا من شارع محمد الخامس و جون جوراس، وصولا إلى المسرح البلدي بشارع بورقيبة بالعاصمة.
وشهد محيط شارع الحبيب بورقيبة حضورًا مكثفًا لقوات الأمن التي أغلقت في البداية كل المنافذ المؤدية للشارع الرئيسي، وقامت بتطويق المداخل الرئيسية للعاصمة، قبل ان تفتحها مجددا للمشاركين في المسيرة .
وكتب معز الهمامي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك :
"كم عدد المتظاهرين اليوم؟ 3000؟ 30000؟ أو 300000؟
وكان المتظاهرون الرافضون للإجراءات الرئاسية، توافدوا اليوم الأحد على شارع الحبيب بورقيبة، في حركة احتجاجية جديدة رفضا لقرارات رئيس الدولة تعليق العمل بالبرلمان، منادين بـ "احترام" أحكام الدستور وعودة البرلمان إلى سالف نشاطه.
وتناوب على إلقاء كلمات أمام الحاضرين مجموعة من النخب السياسية والحقوقية . المسيرة كلا من شارع محمد الخامس و جون جوراس، وصولا إلى المسرح البلدي بشارع بورقيبة بالعاصمة.
وشهد محيط شارع الحبيب بورقيبة حضورًا مكثفًا لقوات الأمن التي أغلقت في البداية كل المنافذ المؤدية للشارع الرئيسي، وقامت بتطويق المداخل الرئيسية للعاصمة، قبل ان تفتحها مجددا للمشاركين في المسيرة .
وكتب معز الهمامي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك :
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