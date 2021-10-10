معز الهمامي المختص في الاحصاء: عدد المتظاهرين كان حوالي 22 الى 30 ألف

Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 - 19:19قراءة: 1 د, 9 ث
اعتبر معز الهمامي المختص في الاحصاء وصاحب شركة Quantylix أن عدد المتظاهرين اليوم كان حوالي 22 الى 30 ألف متظاهر.

وكان المتظاهرون الرافضون للإجراءات الرئاسية، توافدوا اليوم الأحد على شارع الحبيب بورقيبة، في حركة احتجاجية جديدة رفضا لقرارات رئيس الدولة تعليق العمل بالبرلمان، منادين بـ "احترام" أحكام الدستور وعودة البرلمان إلى سالف نشاطه.

وتناوب على إلقاء كلمات أمام الحاضرين مجموعة من النخب السياسية والحقوقية . المسيرة كلا من شارع محمد الخامس و جون جوراس، وصولا إلى المسرح البلدي بشارع بورقيبة بالعاصمة.
 


وشهد محيط شارع الحبيب بورقيبة حضورًا مكثفًا لقوات الأمن التي أغلقت في البداية كل المنافذ المؤدية للشارع الرئيسي، وقامت بتطويق المداخل الرئيسية للعاصمة، قبل ان تفتحها مجددا للمشاركين في المسيرة . 

وكتب معز الهمامي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك :

"كم عدد المتظاهرين اليوم؟ 3000؟ 30000؟ أو 300000؟
إذا اعتبرنا المنطقة الواقعة أمام المسرح البلدي (3000 م²) الأكثر كثافة (4 أشخاص / م²). المناطق المجاورة (6000 متر مربع) أقل كثافة (شخص واحد / متر مربع) والجزء باللون الأصفر: جزء الممر (0.5 شخص / متر مربع)
وإذا اعتبرنا عامل صعوبة الوصول إلى المظاهرة بسبب الفحوصات الأمنية ، نحصل على إجمالي عدد المتظاهرين البالغ 22500 متظاهر:
3000 م² * 4 = 12000
6000 م² * 1 = 6000
9000 م² * 0.5 = 4500
ملحوظة: هذا التقدير به هامش خطأ يبلغ +/- 7500 متظاهر. يمكننا القول أن العدد الإجمالي يتراوح بين 15 و 30 ألف متظاهر."





Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 233953

Jerbi1980  ()  |Dimanche 10 Octobre 2021 à 19h 59m |           
Ce même "spécialiste" neutre a estimé les manifestations pro saïd du 3 octobre entre 600 et 700 milles et ce en utilisant les même règles de calcul wawww

Fenac  (Tunisia)  |Dimanche 10 Octobre 2021 à 19h 14m |           
قداش زعم الي قبض افلوس



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