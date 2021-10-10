غازي الشواشي: قيس سعيد في اطار تنفيذ مشروعه الشخصي جرّ البلاد إلى معركة خاسرة سيكون ثمنها باهضا على البلاد

Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 - 16:41قراءة: 0 د, 18 ث
قال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021، ان رئيس الجمهورية قد جرّ البلاد إلى معركة حول الشرعية والمشروعية والنظام السياسي.

وقال الشواشي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك انها " معركة كسر عظام لا يمكن ان ينتصر فيها ابدا و سيكون ثمنها باهضا و خسائرها كبيرة على البلاد و على الشعب".



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