ياسين العياري يعلن التحاقه ب"الشياطين والمخمورين " في شارع الحبيب بورقيبة

Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 - 12:14قراءة: 0 د, 29 ث
نشر الأحد 10 أكتوبر، النائب ياسين العياري الذي غادر السجن حديثا بسبب تدوينة فايسبوك، صورة له من أمام المسرح البلدي وسط الحشود التي نزلت للتظاهر تنديدا بالاجراءات الرئاسية.
وأرفق العياري صورته بتعليق قال فيه "مع الشياطين و المخمورين و الحشرات، أدافع على حقي في أن يحكمني رئيس لا يعتبر من يخالفه الرأي شيطانا مخمورا حشرة".

يذكر أن الرئيس قيس سعيد وجه انتقادات لاذعة للمتظاهرين ضده حيث وصفهم بالمخمورين كما وصفهم السبت 9 أكتوبر خلال استقباله المكلف بتسيير وزارة الداخلية بالشياطين مصرحا بأن مسيرة 3 أكتوبر المساندة له كانت مسيرة لرجم الشياطين حسب تعبيره.




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