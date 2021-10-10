الغاء قرارات وضع شوقي الطبيب وانور معروف قيد الاقامة الجبرية ‎‎

أعلن الأحد 10 أكتوبر، الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب عن الغاء قرار وضعه قيد الاقامة الجبرية.وفي تدوينة بصفحته على الفايسبوك قال الطبيب "تم اعلامي منذ دقائق بالغاء قرار وضعي تحت الاقامة الجبرية...الحمد لله والشكر موصول لكل من ساندني: عائلتي أصدقائي وزملائي...ربي يحفظكم جميعا...".بدوره أعلن الوزير السابق انور معروف الغاء قرار وضعه قيد الاقامة الجبرية وقال " الحمد لله رب العالمين وإن بعد العسر يسرا، تم إعلامي منذ حين بإلغاء قرار الإقامة الجبرية".وكان الطبيب قد اكد في 20 اوت 2021 انه تم وضعه تحت الاقامة الجبرية بقرار من المكلف بتسيير وزارة الداخلية دون توضيح الاسباب، ورفضت المحكمة الادارية طعنا تقدم به ضد هذا الاجراء.ونددت منظمات حقوقية تونسية ودولية بقرارات الإقامة الجبرية التي شملت مسؤولين سابقين في الدولة، معتبرة أنها إجراءات تعسفية تمس من حقوق الإنسان.يشار إلى انه تم اغلاق مقرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يوم 20 أوت 2021 ،والتي تختص بجمع الملفات واستقبال الشكاوى المتعلقة بشبهات الفساد وتقديمها إلى القضاء.