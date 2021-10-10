يمينة الزغلامي: تم التضييق على المتظاهرين ومحاصرتهم ومنعهم من التظاهر في شارع محمد الخامس ‎‎

Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 - 09:47قراءة: 0 د, 30 ث
استنكرت الأحد 10 أكتوبر، النائبة يمينة الزغلامي التضييقات على المتظاهرين ومحاصرتهم بالحواجز مشيرة الي أنه تم منع المتظاهرين من العبور لشارع المحمد الخامس وتحويل التحرك الي شارع الحبيب بورقيبة.
واستغربت الزغلامي في فيديو نشرته على الفايسبوك، التضييق على المتظاهرين على عكس ما حصل يوم 3 أكتوبر مشيرة الي أنه لم يتم التضييق على المساندين لرئيس الجمهورية.
وعلى اثر منعهم من العبور الي شارع محمد الخامس ظهر المتظاهرون في فيديو يمينة الزغلامي وهم يرددون شعار " سيب البريار" وأيضا "يا أمن يا جمهوري ما تبعش الديكتاتوري".





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